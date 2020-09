El Figueres s'emporta el Torneig de l'Estany amb un gol de Valverde

Un gol de Víctor Valverde a dos minuts del final, quan feia poc que havia entrat al camp, va donar la 51a edició del Torneig de l'Estany al Figueres, després d'una final molt igualada amb l'Olot. L'exjuvenil del Girona, que ha tornat aquest estiu a Vilatenim, va ser clau per resoldre un duel que s'encaminava als penals. El Figueres, que havia perdut la final l'any passat contra el Barça B d'Ansu Fati, ahir es va redimir davant d'un rival també de categoria superior. Va ser campió 8 anys després de l'última vegada i suposa un bon rearmament moral per als empordanesos.

L'Olot va sortir molt activat i Juan Delgado va posar l'ai al cor del Figueres un parell de cops abans del minut deu. Entremig els garrotxins van patir un contratemps en forma de lesió i Chabboura va haver de sortir per Salinas quan tot just corria el minut 6. A poc a poc el Figueres es va anar volent fer l'amo de la pilota i el partit es va igualar. És més, la Unió va començar a arribar amb perill a l'àrea de Ballesté, com en un tir ajustat des de fora l'àrea de Pol Tarrenchs (min.24), o a través de la velocitat de Carles Coto. Sense gols es va arribar al descans.

Barnils, Soler i Joel Arumí van saltar a la gespa a la segona part pel bàndol garrotxí. Salamero, mentrestant, va donar entrada a Marc Bech per Coto. Era el preludi a un allau de canvis als dos equips que, no obstant això, van seguir insistint per trobar el gol. Chabboura hi va estar a prop al minut 52 amb un gran xut llunyà, i una mica més tard Delgado va rematar a les mans d'Andrés una falta ràpida servida per Eloi. Més clara va ser la de Xumetra, a menys d'un quart d'hora pel final, que va trobar una gran resposta en el porter del Figueres. A dos minuts del final, qui va trobar el gol va ser el Figueres. El porter de l'Olot va poder refusar un remat inicial d'Ivan Vidal i Valverde va recollir la pilota per enviar-la al fons de la xarxa amb el peu esquerre.

Abans de la final, el Llagostera es va adjudicar a la tanda de penals el partit pel tercer lloc. Un gol de Sascha als 10 minuts havia avançat l'equip d'Alsina, però en la recta final el Banyoles va fer l'empat en una acció d'Ignasi, que va xutar des de fora l'àrea i quan la pilota va rebotar en un defensa va despistar el porter. Poc abans Sanku ja havia avisat els blaugranes, en una segona part on l'equip local va merèixer l'empat. En la tanda de penals, però, el Llagostera va estar més encertat (1-4).