«Fontajau serà totalment segur»

Garantir escrupolosament les mesures de seguretat per lluitar contra la propagació del coronavirus a Fontajau és ara mateix la gran obsessió de l'Spar Girona, una vegada ha rebut la garantia que podrà jugar diumenge, en l'estrena de la Lliga Femenina Endesa contra l'Estudiantes, amb públic al pavelló. El club ja ha advertit que serà «estricte» amb el compliment de les normes, que passaran per la presa de temperatura a tots els assistents, l'ús obligatori de la mascareta, el rentat de mans, l'entrada amb el carnet de soci imprès o baixat al mòbil més el DNI per acreditar la identitat (és personal i intransferible), i l'accés per sis punts diferents, en funció del bloc que s'ocupi, per evitar cues. Fontajau obrirà una hora abans (20 h) i per aquest partit s'ha decidit que no funcionaran els bars per evitar al màxim els moviments dins la instal·lació, que comptarà també amb un circuit d'entrada i de sortida.

Si dimarts era el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Àdam Bertran, qui donava l'autorització municipal en declaracions al Diari de Girona emparant-se amb els protocols del PROCICAT (que permet la disputa de partits professionals amb un 50% de l'aforament de públic cobert), ahir el mateix club va revelar que després d'haver contactat tant amb Salut com amb la Secretaria General de l'Esport els havien assegurat que el pla que es va acordar al juliol per col·locar fins a 2.100 persones al pavelló, i que es va usar per la campanya d'abonats, seguia en vigor. Això tot i que la setmana passada el mateix Gerard Figueras s'havia mostrat partidari de revisar-lo a la baixa per «acostar-lo» a la recomanació feta pel CSD de no superar les 500 persones en partits en espais tancats.

Sis mesos després (l'últim partit a casa data de l'1 de març contra l'Al Qázeres), l'Spar Girona jugarà davant dels seus aficionats aquest diumenge a la nit (21.00, Teledeporte), amb l'aforament que preveia a l'estiu, malgrat les fortes restriccions que s'estan aplicant des d'aquesta setmana a la ciutat i a Salt a causa de l'augment dels contagis. Girona ja és la ciutat catalana amb més risc de rebrot, un marcador sanitari disparat en les últimes 24 hores després de pujar 193 punts i arribar als 699, i això ja ha provocat restriccions en l'hostaleria i, per exemple, el tancament de parcs infantils o la recomanació de no sortir de casa si no és estrictament necessari.

L'Uni Girona, segons va anunciar el mateix club, va rebre ahir la ratificació del Secretari General de l'Esport, Gerard Figueras, per seguir amb el pla d'aforament previst, aprovat al mes de juliol, que preveu un aforament màxim de 2.150 aficionats, situats tots ells amb la distància de seguretat d'una filera per davant i per darrere i de dues localitats buides per ambdós costats. «Ens hem posat en contacte tant amb la Secretaria com amb Salut i ens han dit que el pla segueix en vigor. Diumenge, per tant, tots els nostres abonats podran gaudir del bàsquet amb seguretat a Fontajau», deia ahir el president Cayetano Pérez. El dirigent garanteix que el pavelló serà «totalment segur».

Malgrat les restriccions de mobilitat que entraven ahir en vigor a Girona i Salt, aquest pla d'aforament no supera el 50% del pavelló (amb capacitat per a 5.040 aficionats), i compleix, per tant, també, les mesures que s'han pactat amb el Procicat per combatre l'augment de contagis. L'Uni-Estudiantes de diumenge serà probablement el partit d'esport professional amb més públic dels últims sis mesos com a mínim a Catalunya (la LFP i l'ACB es segueixen jugant a porta tancada), tot i que per l'horari (un diumenge a les 21 h) és probable que no ompli les 2.100 localitats de què disposarà.