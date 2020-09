Els impulsors de la moció de censura contra Bartomeu tenien 14.100 firmes

La plataforma Més que una Moció, que promou el vot de censura contra el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i la seva Junta Directiva va anunciar ahir que compta amb 14.100 signatures recollides i, ahir dimecres, que era l'últim dia hàbil per captar-ne, aspirava a aconseguir la xifra. Són necessàries 16.520 signatures per poder tirar endavant la moció de censura, i la plataforma estava, a falta de 24 hores de recollida, a 2.420 d'aconseguir que, els socis i sòcies de club, votin aquesta moció contra Bartomeu. Aquest migdia les han d'entregar al club per validar-les.

Més que una Moció, integrada per diversos grups d'opinió de l'entorn barcelonista, compta amb el suport dels precandidats a les eleccions de març de 2021 Jordi Farré -que va ser qui va impulsar inicialment aquesta moció-, Lluís Fernández-Alà i Víctor Font.

Malgrat no ser oficial la seva precandidatura, ni donar suport ferm a aquest intent de moció de censura, l'expresident Joan Laporta va assegurar ahir que ja ha signat, i va demanar als socis una empenta final. «Jo ja he signat i si pogués signaria vint mil vegades més per fer fora Bartomeu i a la seva Junta. Han fet molt de mal al Barça i no mereixen seguir ni un minut més. Avui és l'últim dia, si no ho heu fet ja, encara hi sou a temps», va escriure Laporta a les seves xarxes socials. Els impulsors de la moció han d'entregar les firmes aquest migdia i el club després les validarà per determinar si s'ha arribat al mínim i, per tant, hi ha d'haver votació.