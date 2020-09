Els impulsors de la moció de censura contra Bartomeu ja tenen les 16.521 firmes

Els impulsors de la moció de censura contra el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i la seva junta directiva asseguren disposar més de les 16.521 signatures necessàries per portar el procés a un referèndum quan encara queden unes hores perquè es tanqui el termini de recollida.



Segons diverses fonts de la moció consultades per EFE, el seu propòsit és tenir-ne al voltant de 18.000 quan avui dijous a les 18 h acudeixin a les oficines del club per fer l'entrega oficial. El precandidat Jordi Farré, l'impulsor i responsable jurídic, serà l'encarregat de dur a terme l'acció.





A partir d'aquí, començarà un període de 10 dies en què un responsable del FC Barcelona, un altre de la Federació Catalana de Futbol i un últim de la moció de censura validaran cadascuna de les signatures presentades.Fins que no finalitzi aquest procés no se sabrà si els impulsors compten amb les rúbriques necessàries per portar la moció fins a la celebració d'un referèndum, en el qual haurien d'aconseguir elde Bartomeu i la seva junta directiva.Si la validació donés una xifra superior a les 16.521 firmes necessàries, seria la tercera vegada en la història del club blaugrana que una moció de censura aconseguiria arribar fins a un referèndum. Les anteriors van ser les impulsades per 'Elefant Blau' i Oriol Giralt contra, respectivament. Cap d'elles va tirar endavant.