El GEiEG Uni, en quarantena per dos casos de coronavirus

La plantilla i el cos tècnic del GEiEG Uni de Lliga Femenina-2 està aïllat en quarantena des de principi de setmana després que dos integrants de l'equip, un tècnic i una jugadora, donessin positiu per coronavirus en els cribratges voluntaris del passat cap de setmana a Santa Eugènia . Els dos són asimptomàtics i es troben perfectament, igual que la resta l'equip, però seguint les mesures de seguretat i recomanacions de les autoritats sanitàries, el GEiEG ha decidit el confinament total de l'equip. Demà, dissabte, el GEiEG Uni tenia un partit de Lliga Catalana contra l'Advisoria Maresme que, lògicament, no es jugarà.

De la mateixa manera, l'Uni va fer ahir un comunicat on s'especificava que les jugadores del GEiEG no han tingut contacte amb les del primer equip des d'abans de la marxa de l'Spar Girona a Bilbao el passat dijous per jugar la Supercopa.