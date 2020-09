Els impulsors de la moció de censura a Bartomeu presenten 20.731 firmes

Els impulsors de la moció de censura contra el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i la seva junta directiva van presentar 20.731 signatures a les oficines del club ahir a la tarda, la qual cosa suposa la xifra més alta de la història del club en aquest tipus d'iniciatives. Així, superen amb escreix (4.210 adhesions) les 16.521 necessàries per portar la moció de censura a un referèndum i, excepte sorpresa en el procés de validació de les signatures, aconseguiran el seu objectiu que la continuïtat de la junta de Bartomeu sigui votada pels socis. En tot cas, a darrera hora del dia el club va anunciar que les signatures que sotmetrà a validació finalment seran 20.687.

A partir d'ara, començarà un període de 10 dies en què el club constituirà una taula de validació i, quan aquesta estigui formada, disposarà de 10 dies més per dur a terme el treball. Però segons el precandidat Jordi Farré, impulsor i responsable jurídic de la moció, «(Josep Maria) Bartomeu hauria de dimitir avui mateix». Va estar d'acord amb aquesta sentència un dels portaveus de la moció, Marc Duch, que va dir que «si fos Bartomeu estaria tremolant al despatx després de veure que el 20% dels socis del meu club em volen fora. Jo dimitiria segur» .

D'altra banda, Farré va considerar que el context de pandèmia mundial no seria una complicació a l'hora de celebrar un referèndum al Camp Nou: «Durant aquest període s'han celebrat eleccions a Galícia i al País Basc i no ha passat res. El recinte de Camp Nou és prou gran com perquè no passi res». En el referèndum, els impulsors de la moció haurien d'aconseguir un 66,6% de vots a favor de la dimissió de Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva per aconseguir el seu objectiu.

En l'àmbit esportiu, Luis Suárez, davanter que el Barça es vol treure de sobre i que interessa al Juventus, va superar ahir a Perugia l'examen d'italià necessari per sol·licitar el passaport d'aquell país, un document que facilitaria la seva contractació amb el club torinès. Després d'entrenar-se al matí a les ordres de Ronald Koeman, Suárez va viatjar a Perugia a bord d'un avió privat i va arribar a la universitat en què va fer l'examen poc després de les tres de la tarda.