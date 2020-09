L'Spar Girona-Estudiantes serà, de llarg, el partit amb més públic de la jornada inicial

L'horari del partit, a les nou del vespre per la transmissió de Teledeporte, i els dubtes que poden generar els índexs de positius per covid-19 dels últims dies a Girona i a Salt, faran que diumenge a Fontajau no s'arribi al màxim de 2.100 espectadors que marquen el pla de partits ideat per l'Uni i corroborat tant per la Generalitat com per l'Ajuntament. Tot i això, i sense cap mena de dubte, l'Spar Girona - Movistar Estudiantes serà el partit amb més públic al pavelló en aquesta primera jornada de lliga on, ja d'entrada, s'han hagut de suspendre dos partits: el Campus Promete -Zamarat i l'Al-Qázeres - Araski per un positiu a l'equip de Zamora i dos al de Vitòria. Dos partits més -el derbi canari entre el Ciudad de la Laguna de Tenerife i el Gran Canària; i l'Ensino Lugo-Perfumerías Avenida es jugaran a porta tancada; i dels altres, deixant de banda el de Girona, el partit on, almenys sobre el paper, podria haver-hi més gent és el Bembibre-Guipúscoa amb un màxim de 500 espectadors. En el València-Gernika i el Cadí- Saragossa el límit està posat a 400 i 225 aficionats, respectivament.

La suma de tres factors com tenir un pavelló amb un gran aforament com Fontajau; comptar amb un pla de partits propi que li permet no fer cas de la recomanació del CSD (500 persones màxim als pavellons); i una afició fidel que, tot i les incerteses de la pandèmia, ha renovat gairebé dos milers d'abonaments, obren la porta a que Girona sigui una excepció en aquesta primera jornada.

Així, per exemple, amb un pavelló encara més gros que Fontajau, el València no podrà passar dels 400 aficionats en el seu partit contra el Gernika. El club valencià s'ha aferrat al peu de la lletra de la recomanació del Consejo Seperior de Deportes d'un màxim de 500 persones dins del pavelló i només ha posat a la venda 400 entrades. La Fonteta té una capacitat de gairebé 9.000 espectadors. Dos pavellons amb capacitat per a més de 5.000 espectadors, el Santiago Martín de Tenerife i el Pazo dos Deportes de Lugo, tampoc seran la solució per a Ciudad de La Laguna i Ensino que, per determinació de les respectives autoritats sanitàries locals, jugaran a porta tancada contra Gran Canaria i Perfumerías Avenida respectivament.

Així, a banda dels partits de Girna i València, només es jugaran amb públic el Cadí-Saragossa i el Bembibre-Guipúscoa. En el cas de les pirinenques, les reduïdes dimensions del Palau d'Esports de La Seu d'Urgell els hi deixen molt poc marge de maniobra. Permetran l'entrada de 225 aficionats, el 40% de l'aforament total. Mentre que a Bembibre, amb un pavelló amb capacitat per a uns 1.500 espectadors, s'aplicarà una normativa autonòmica d'un màxim del 33%: 500 espectadors.