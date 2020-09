Quique Setién demanda el Barça pel seu acomiadament

Quique Setién va confirmar ahir que ell i el seu equip tècnic han interposat accions legals contra el FC Barcelona de cara a «preservar» els seus drets i «el pacte» en el contracte signat al gener amb el club i que aquest ara no vol «complir». «Després d'un mes d'absolut silenci per part de la directiva, i després de diversos requeriments per la nostra banda, no és fins al dia d'ahir (dimecres) quan vam rebre les primeres comunicacions oficials, mitjançant burofax», va afirmar un comunicat signat pel tècnic i els seus ajudants. Destituït a l'agost després de l'eliminació a la Lliga de Campions a mans del Bayern (2-8) tenia contracte fins el 2021, més un d'opcional. Setién adverteix que és públic i notori que tant el club com Josep Maria Bartomeu van anunciar amb data del 17 d'agost el seu acomiadament amb efectes immediats, però recalca que no va ser fins gairebé un mes després quan li van enviar per primera vegada la comunicació escrita d'aquest fet. El tècnic podria reclamar al Barça 4 milions.