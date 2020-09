Chelsa gray arribarà a Girona en 15 dies després de ser eliminada a la WNBA

La derrota contra Connecticut Sun, per 73-59 en un partit on tot i els 22 punts de la veterana Candance Parker Los Angeles Spark van trobar a faltar Nneka Ogwumike, va deixar fora l'equip californià de la lluita per títol de la WNBA alliberant així abans del que es preveia Chelses Gray. El fitxatge més cridaner d'aquest estiu de l'Spar Girona té ara quinze dies de marge, per contracte, per descansar uns dies i incorporar-se a l'equip de Fontajau sempre que els tràmits del visat no compliquin el seu viatge. Titular amb l'equip de Los Angeles, Gray ha fet un molt bona temporada a la WNBA i és una de les grans estrelles del bàsquet nord-americà actual amb, si tot va bé, plaça assegurada en el Dream Team que anirà als Jocs Olímpics de Tòquio. En aquesta edició de la WNBA, que s'ha jugat en format de bombolla a Florida, Gray ha estat 35 minuts en pista per partit i ha tornat a destacar per la seva capacitat de repartir assistències.