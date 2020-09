Francesc Pérez i ETG Racing s'estrenen en el Campionat del Món de Superbikes

El Mundial de Superbikes arrriba aquest cap de setmana al circuit de Montmeló i allà, participant en una prova de ressò internacional, hi haurà Francesc Pérez corrent envoltat pel seu equip habitual de l'ETG Racing amb una wild-car (invitació) com a premi a la seva bona temporada al Campionat d'Espanya on el pilot de l'escuderia gironina lidera la classificació en la categoria SSP300. La cita de Montmeló constarà de dues curses, la primera avui a dos quarts de cinc de la tarda i la segona demà al migdia (13.40), sense públic al circuit de Catalunya però amb transmissió en directe per Teledeporte i DAZN.

ETG Racing és una escudera gironina, propietat de Joan Montcanut i amb Albert Torras al capdavant de la part tècnica, que té la particularitat que bona part dels mecànics i tot l'equip que envolta els pilots són alumnes del gran de mecànica de competició de l'Escola Tècnica Girona. En els últims anys, sobretot amb el pilot de Porqueres Xavi Pinsach, ETG Racing ha estat competint a bon nivell en el Campionat d'Espanya i actualment, amb pilots com el mateix Francesc Pérez, Joan Zamorano i Marc Alcoba, continua aconseguint molts bons resultats. Sense anar més lluny, el passat cap de setmana Pérez, Zamorano i Alcoba van pujar tot tres al podi en les curses celebrades al circuit valencià de Xest.