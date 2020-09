Griezmann decideix per a un Barça de menys a més (1-0)

Un matiner gol d'Antoine Griezmann, al minut 2, ha decidit l'últim amistós del Barcelona, el torneig Joan Gamper, on s'ha mesurat amb un ordenat Elx (1-0), un equip que ha resistit sobretot gràcies a la magnífica actuació del meta Edgar Badia.

Ha debutat Miralem Pjanic i els de Ronald Koeman han buscat les bandes per obrir el joc, faceta en què han destacat Ansu Fati i Ousmane Dembélé. Més enllà d'això, el Barça ha anat de menys a més, ha millorat en la segona meitat, però no ha pogut augmentar la diferència al marcador.

Segurament l'onze titular que ha posat en joc Koeman serà el que té al cap per l'estrena del campionat. Fidel a un dibuix 4-2-3-1, inèdit en els últims temps al Barça, el seu equip ha sortit com un coet, però a poc a poc s'ha anar diluint.

Ha recuperat a Ansu Fati, que ha compartit una línia per darrere de Messi amb Coutinho i Griezmann. L'alineació lluïa i el joc també des del principi, tot i que al Barça la brillantor li ha durat un quart d'hora davant d'un rival molt fluix.

El gol ha arribat molt aviat, en una incorporació per l'esquerra de Jordi Alba i una assistència sobre Griezmann en el minut 2. Ha pressionat el Barça a dalt, ha recuperat la pilota ràpid, però el seu joc era bastant pla.

Després d'una arribada de De Jong des de la segona línia al minut 16, una jugada resolta molt bé per Edgar Badia, els blaugrana han recordat a l'equip gens convincent que va acabar la temporada amb moltíssims dubtes.

El meta de l'Elx també ha estat el protagonista en una gran intervenció en una falta llançada per Leo Messi (minut 22), mentre que Coutinho ha estat qui més va intentar.

L'Elx només va provar per mitjà de Morente (minut 24), però no tenia problemes per progressar sobre la meta de Neto, titular avui per la lesió de Ter Stegen.

Amb Messi amb plena llibertat de moviments en atac; els blaugrana han jugat només per una banda. Han centrar el joc per la d'Alba i Sergi Roberto amb prou feines es projectà pel carril dret, però les ocasions tot just arribaven, malgrat el domini dels catalans.

En l'inici de la segona part, amb els mateixos jugadors en els dos equips, el guió s'ha repetit. Ha sortit el Barça com un coet i en quatre minuts han tingut dues grans ocasions per al 2-0.

A la primera, Ansu Fati no ha encertat a concretar després d'un gran centre de Sergi Roberto; en la següent Edgar Badia ha estat novament encertat en un u contra u davant Leo Messi, que ha sortit malparat en l'acció per l'entrada de Josema.

A diferència del primer temps, els de Koeman han tingut més continuïtat i més presència en atac, però poca punteria o molt d'encert de l'objectiu de l'Elx, que ha estat de llarg el millor de l'equip de Jorge Almirón.

El porter barceloní dels il·licitans ha salvat en accions de mèrit grans oportunitats de Griezmann, Ansu i Messi. Després una altra de Dembélé, que ha entrat en el minut 63 juntament amb Trincao i Pjanic, i una altra més de Trincao, a passada de Coutinho.

Però el Barça no ha anotat més i en l'única ocasió de l'Elx, els il·licitans han pogut empatar, en una jugada de Tete Morente per la dreta i una rematada a boca de canó de Diego Bri, que ha salvat Neto.

A la fi han guanyar els de Koeman a l'última provatura. La següent prova ja no serà un experiment amb gasosa, sinó el estrena de la Lliga davant el Vila-real.



Fitxa tècnica:

1 - FC Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Sergio Busquets (Pjanic, min. 63), de Jong; Coutinho (Pedri, min. 79), Griezmann (Trincao, min.63), Ansu Fati (Dembélé, min. 63); i Messi.

0 - Elx: Edgar Badia; Josan (Gerard Barri, min. 83), Dani Calvo, Gonzalo Verdú, Josema, Fidel (Diego Bri, min. 79), Nuke (César Moreno, min. 69), Jony Alamo (Víctor Rodríguez, min. 69); Tete Morente, Pere Milla i Nino (Salines, min. 79)

Gol: 1-0, min.2: Griezmann.

Àrbitre: Carlos Calderina Pavón. Va mostrar cartolina groga a Lenglet (min. 57) i César Moreno (min. 84).

Incidències: 55 edició del torneig Joan Gamper, disputat en un Camp Nou sense públic. Philippe Coutinho ha estat distingit com a millor jugador de el partit.