L'ACB posposa dos dies el partit entre el Joventut i l'Unicaja per un cas de COVID-19

L'ACB va informar ahir que el partit de la primera jornada de la Lliga Endesa que enfrontava avui el Joventut de Badalona i l'Unicaja de Màlaga ha estat ajornat a causa de la detecció d'un positiu per covid-19 a l'equip andalús. En un comunicat, la patronal dels clubs anunciar que la nova data per a la disputa de el partit és demà passat, dilluns 21 de setembre, a les 20.30 hores.

Per la seva banda, el club malagueny va informar en un comunicat que «en les proves PCR realitzades a l'Unicaja, prèvies a el partit de la primera jornada de la Lliga Endesa, s'ha produït un resultat positiu d'un membre de l'equip que ja ha passat la malaltia». «Seguint el protocol de la Lliga i del Club, aquesta persona, que és totalment asimptomàtica, s'ha realitzat un segon test de confirmació del resultat ha tornat a ser positiu, el que obliga que tot l'equip hagi de passar una altra prova PCR abans de jugar a Badalona», apuntava l'escrit, que afegia que per aquest motiu «l'equip ha hagut de suspendre el viatge a Badalona previst per a aquesta tarda (per ahir)».

El debut dels verd-i-negres i malaguenys estava programat inicialment per a les 18.00 hores d'aquesta tarda al pavelló olímpic de Badalona.