El Massi-Tactic incorpora Martina Moreno

El Massi-Tactic UCI Women's Team ha incorporat Martina Moreno que, fins ara, formava part del seu filial, el Catema.cat-CC Baix Ter. La ciclista osonenca de 19 anys segueix les passes de Patri Ortega, Mireia Benito i Mireia Trias, que abans de saltar al Massi-Tactic havien competit amb el Catema. Moreno s'ha estrenat els darrers dies amb el Massi-Tactic participant en el Campionat de Catalunya, on va ser tercera en la categoria23, i en el Tour l de l'Ardèche, a França,

La ciclista Vic, que passa a ser la més jove de l'equip, va arribar al club empordanès al gener d'aquest 2020 després provinent dell món del triatló i de la natació els darrers anys. En pocs mesos, la seva progressió ha estat brutal, ja que a més del podi en el campionat català ha estat tretzena d'Espanya absoluta i sisena sub-23. «Aquest salt al Massi-Tactic me l'agafo com una gran oportunitat per poder seguir aprenent i gaudint del ciclisme. Estic molt agraïda que l'equip hagi confiat tant en mi i molt contenta que la gent valori l'esforç i el treball que hi ha al darrere», ha explicat Martina Moreno mentre que el president del CC Baix Ter, Sergi Güell, va dir que «l'objectiu que tenim pel filial és trobar nous talents, vinguin o no del ciclisme, però que tinguin unes capacitats molt bones i la Martina en té d'espectaculars».