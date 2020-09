Pjanic i Ansu Fati, els grans reclams del Gamper

El Barça disputa aquesta tarda el Trofeu Joan Gamper (19 hores). Ho farà contra l'Elx, en el que serà l'estrena al Camp Nou de Ronald Koeman, qui fins ara ha dirigit dos partits de preparació des de la banqueta de l'estadi Johan Cruyff. «Serà especial tornar-hi», declarava ahir l'entrenador dels Països Baixos, qui admetia això sí que «encara ho hauria sigut més amb aficionats a les graderies».

En declaracions per als mitjans del club, Koeman, qui el 1995 va vestir per última vegada en partit oficial la samarreta del Barcelona a l'estadi blaugrana, també va considerar que el partit davant l'Elx serà «una prova per al físic, el joc i la qualitat» del seu equip i que aquest «ha d'estar millor per afrontar la Lliga». Va dir igualment que «els jugadors i l'equip han millorat molt en l'aspecte físic» i que aquesta setmana s'han «treballat temes tàctics». Per això espera que avui es vegi «el partit més complet del Barcelona en aquesta pretemporada».

Pel que fa a Miralem Pjanic, que ja ha completat un parell d'entrenaments amb el Barcelona després de superar el coronavirus, l'holandès va informar que «estarà en la llista de convocats i, tot i que encara no està per jugar tots els minuts, pot ser que en tingui alguns». L'altre reclam serà el retorn d'Ansu Fati, ja recuperat de les seves molèsties físiques. El partit contra l'Elx serà l'última prova per al Barcelona abans de debutar a la Lliga el cap de setmana següent contra el Vila-real també al Camp Nou.