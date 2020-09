Segona victòria per al danès Kragh Andersen

El ciclista danès del sunweb va guanyar ahir la seva segona etapa en aquest Tour de França sorprenent amb una fugida de l'estil de les grans clàssiques a poc de l'arribada a Champagnole. Kragh Andersen va signar el seu doblet particular en aquest Tour de França en un triomf similar al de Lió, atacant quan i on més dol per arribar en solitari a meta, i evitar així l'esprint final. Avui, cronoescalada per acabar de tancar el Tour amb Roglic, Pogagar i López en les posicions de podi. Landa i Enric Mas miraran de conservar les seves actuals cinquena i sisena posició.