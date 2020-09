Surís:«Serà emotiu retrobar-nos amb l'equip que formem amb la grada de Fontajau»

El passat 1 de març, aviat farà set mesos, el llavors Spar Citylitft Girona va derrotar l'Al-Qázeres a Fontajau (61-55) en el seu últim partit a Fontajau. Demà, amb una pandèmia pel mig que ara torna a rebrotar, l'Spar Girona tornarà al seu pavelló per rebre l'Estudiantes en una primera jornada de Lliga en la qual l'equip que entrena Èric Surís podrà comptar amb el suport del seu públic. «Serà un moment molt emotiu poder retrobar-nos amb la nostra afició, retrobar el caliu de Fontajau en aquest equip conjunt que formen grada i equip», explicava ahir Èric Surís sobre el partit de demà al vespre (21.00, Teledeporte) on hi podrà haver un màxim de 2.100 espectadors a Fontajau seguint un estricte control de mesures de seguretat amb mascareta, distància i agrupament dels abonats amb la gent del seu nucli estable de convivència.

«Tenim moltes ganes de tornar a viure aquestes emocions a Fontajau i la que la nostra gent ens segueix donant suport, ens ajudi en els moments complicats dels partits i que, tots junts, en ho tornarem a passar bé com ho hem fet en tantes nits de bàsquet», resumia Surís que, davant la bona resposta de l'afició de l'Spar Girona amb gairebé dos milers d'abonats, no va voler deixar escapar l'oportunitat del retorn a la competició per «agrair el suport de tota la gent que està al nostre costat, que es treu l'abonament, i que ajuda al projecte en un moment tan complicat en l'àmbit social». I, personificant més l'agraïment, el tècnic de l'Spar Girona va parlar «de la molta feina que estan fent tots els treballadors del club per aconseguir que es pugui jugar el partit amb la màxima seguretat, que hi pugui haver públic i que tots plegats gaudim d'una gran nit».

Centrant-se més en el dia a dia del seu equip, Eris Surís va reconèixer que havia estat una setmana complicada perquè «no hem pogut comptar amb l'ajuda de les jugadores vinculades en els entrenaments» en uns dies de recuperació després de tornar de Bilbao on l'equip va fer un notable esforç físic en el duel contra el Perfumerías Avenida. Dos positius per coronavirus han obligat a confinar la plantilla del GEiEG Uni des del dilluns i, per tant, amb l'única excepció de la base Núria Bagaria que va vitajar amb les grans a Bilbao, Surís no ha disposat de jugadores joves per completar els entrenaments d'una primera plantilla on encara falten Helena Oma, recuperant-se d'una lesió, i Chelsea Gray que dijous a la matinada va acabar la seva temporada a la WNBA amb Los Angeles Sparks. «Hem hagut d'ajustar molt bé les càrregues de treball», reconexia ahir Surís, que té alguna jugadora amb molèstiues físiques tot i que, a priori, totes podran jugar demà contra l'Estudiantes.