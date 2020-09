Torna el bàsquet a la Bisbal

El context del partit no serà com el que havien pensat els responsables del club, però el Sol Gironès Bisbal Bàsquet és equip de Lliga EBA i, com a tal, avui s'estrena a la Lliga Catalana rebent el Vic al seu pavelló. Amb una limitació de l'aforament a 180 espectadors que hauran d'haver reservat prèviament el seu seient, mascareta obligatòria i presa de temperatura abans d'entrar, el pavelló de la Bisbal no viurà l'ambient dels últims anys a Copa Catalunya o a Primera Catalana, però serà el primer pas d'una temporada històrica on els empordanesos competiran a Lliga EBA, que no deixa de ser la quarta categoria del bàsquet estatal per bé que repartida en molts grups. En el cas dels bisbalencs, el subgrup C-3 igual que el Quart Germans Cruz o equips com Mataró, Badalonès, un parell de clubs aragonesos o l'Eivissa entre d'altres. En canvi, el rival d'avui, el Vic, jugarà en el C-2.

Amb el tècnic de Llívia, Francesc Senpau, a la banqueta i l'arribada a la plantilla de gironins amb experiència a la categoria com Èric Jiménez, Xevi Torrent i Xevi Montalat, la Bisbal té en aquesta Lliga Catalana una primera prova del nivell en què es trobaran a la categoria. L'altre equip gironí de Lliga EBA, el Quart, serà l'altre rival de Bisbal i Vic en aquesta fase de grups de la Lliga Catalana. «És una competició que afrontem amb la màxima il·lusió perquè és el primer cop que el club la juga i el Vic pot ser una bona prova per veure si estem al nivell competitiu que s'exigeix a EBA», explicava Senpau sobre l'estrena contra unVic que, tot i no tenir una plantilla del nivell de fa només un parell d'anys, manté jugadors de referència en el bàsquet català com l'escorta Juli Garrote.

La competició continuarà el proper cap de setmana amb el Vic-Quart i, per d'aquí a quinze dies, quedarà el derbi entre els dos equips gironins. Només el millor equip dels tres continurà endavant en la Lliga Catalana EBA.