Bartomeu trenca el silenci i diu que «ningú de la junta té pensat dimitir»

Josep Maria Bartomeu, president de el Barcelona, va admetre que «ningú» de la seva directiva «té pensat dimitir», malgrat el gran nombre de signatures recollides (més de 20.000) per forçar una moció de censura contra la seva gestió. «Ara ningú vol dimitir ni pensa en això. El club no s'atura i tenim molta feina abans que es tanqui el mercat el 5 d'octubre», va dir en unes declaracions a TV3.

Bartomeu ajorna qualsevol valoració a la validació de les signatures. Pel que fa a Leo Messi i el desig d'abandonar el club, el dirigent va comentar que no entrarà en cap polèmica amb l'argentí. «No entraré en cap conflicte amb ell, és el nostre capità, el nostre líder i és un tema aparcat. No podia permetre que marxés de el club, perquè és el millor jugador de la història i volíem que continués», va insistir. Preguntat sobre si li va doldre que Messi li digués que va faltar a la seva paraula per no deixar-lo marxar del Barça com li havia promès, Bartomeu va comentat que «les coses es parlen a casa, no públicament».

«Ens hem de felicitar perquè Messi continua jugant amb nosaltres, que és l'objectiu número u que teníem. Volem que es retiri al club, ho hem dit sempre. Aquest és el projecte que tenim per a Messi», va insistir.

Bartomeu, que no va aclarir res sobre el futur de Luis Suárez - «segueix tenint contracte amb nosaltres» -, tampocva voler revelar si Lautaro (Inter de Milà) jugarà amb el quadre blaugrana. «És cert que han disminuït molt els ingressos (en general). No tenim socis, no tenim entrades... Patim una pèrdua de recursos molt important. I ens hem d'adaptar als ingressos, això vol dir reduir la massa salarial per a complir amb el 'fair play' financer. La massa salarial està i per poder entrar jugadors n'han de sortir d'altres».



El cas Riqui Puig

El president blaugrana va parlar sobre la decisió de Ronald Koeman de deixar fora de la convocatòria ahir Riqui Puig i va assegurarque a la fi del partit davant l'Elx. El dirgent blaugrana va criticar que la notícia apareguda als mitjans, en interpretar que Koeman li havia obert la porta de sortida a Riqui, havia estat «una mica exagerada». «La plantilla és molt àmplia i l'important és que sigui competitiva. Tots volen jugar. La junta directiva té tota la confiança en Koeman i en el seu staff i les decisions que prenguin seran acceptades perquè ells tenen aquesta responsabilitat, va argumentar.