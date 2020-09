El Girona B derrota l'Olot amb un gol matiner de Pachón (1-0)

Un gol matiner d'Àlex Pachón al minut 4 ha donat la victòria al Girona B en un amistós contra l'Olot disputat aquest migdia a Riudarenes. Els dos equips, que comencen la lliga de Tercera i Segona B, respectivament, el proper 18 d'octubre, segueixen amb el seu pla de posada a punt. Aquest ha sigut el tercer partit d'aquesta setmana per als garrotxins, que venien de perdre la final del torneig de l'Estany contra el Figueres dimecres passat (0-1).

Els garrotxins han tingut la posessió de la pilota i han tingut més arribades que el Girona B, però no han trobat el camí del gol. Eloi, amb una centrada enverinada, i poc abans del final, Genís, de cap, han tingut les millors ocasions de l'equip de Raúl Garrido. Per la seva banda el filial del Girona s'ha mostrat molt seriós i ha confirmat que disposa d'un planter de nivell per competir amb garanties a Tercera.