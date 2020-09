Un gol de Griezmann dona el Gamper menys lluït al Barça

Un matiner gol d'Antoine Griezmann, al minut 2, va decidir l'últim amistós del Barcelona, el torneig Joan Gamper, on es va enfrontar amb un ordenat Elx (1-0), un equip que va resistir sobretot gràcies a la magnífica actuació del porter Èdgar Badia. Va debutarMiralem Pjanic, i els de Ronald Koeman van buscar les bandes per obrir el joc, faceta en què van destacar Ansu Fati i Ousmane Dembélé. Més enllà d'això, el Barça va anar de menys a més, va millorar a la segona meitat, però no va poder augmentar la diferència al marcador.

Segurament l'onze titular que va posar en joc Koeman serà el que té al cap per l'estrena del campionat. Fidel a un dibuix 4-2-3-1, inèdit en els últims temps al Barça, el seu equip va sortit com un coet, però a poc a poc es va anar diluint. Va recuperar Ansu Fati, que va compartir una línia per darrere de Messi amb Coutinho i Griezmann. L'alineació lluïa i el joc també des del principi, tot i que al Barça la brillantor li va duratr un quart d'hora davant d'un rival molt fluix. El gol va arribart molt aviat, en una incorporació per l'esquerra de Jordi Alba i una assistència sobre Griezmann al minut 2. Després d'una arribada de De Jong des de la segona línia, una jugada resolta molt bé per Badia, els blaugrana van recordar l'equip gens convincent que va acabar la temporada amb dubtes.

El porter de l'Elx també va ser el protagonista en una gran intervenció en una falta llançada per Messi, mentre que Coutinho va ser qui més ho va intentar.

A l'inici de la segona part, amb els mateixos jugadors en els dos equips, el guió es va repetir. Va sortir el Barça com un coet i en quatre minuts van tenir dues grans ocasions per al 2-0. A la primera, Ansu Fati no va encertara concretar després d'una gran centrada de Sergi Roberto; en la següent Édgar Badía va estar novament encertat en un un contra un davant Leo Messi, que va sortit malparat en l'acció per l'entrada de Josema.

A diferència del primer temps, els de Koeman van tenir més continuïtat i més presència en atac, però poca punteria. El porter barceloní dels il·licitans va salvar en accions de mèrit grans oportunitats de Griezmann i Messi. Després una altra de Dembélé, i una altra més de Trincao, a passada de Coutinho. El segon gol no va arribar i Neto va impedir que l'Elx empatés en l'únic xut clar del partit.