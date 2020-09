El Llagostera encaixa dos gols a la primera part i perd contra el Peralada

Dos gols a la primera part van servir perquè el Peralada superés el Llagostera en un nou amistós de preparació per als dos equips ahir al Municipal. El conjunt d'Oriol Alsina, reforçat amb molts jugadors del planter, no va tenir opcions davant els altempordanesos que es van avançar amb un gol de falta de Currais. Onze minuts després, Muritala ampliava l'avantatge en jugada personal. A la represa, el Llagostera va canviar tot l'equip i va gaudir d'ocasions per retallar distàncies mitjançant Bader i Èric Jiménez. Al final, el marcador no es va moure.

D'altra banda, el Peralada ha incorporat el defensa Maxi Rosales, de 24 anys, procedent del Terol i amb experiència al filial del Nastic i del Saragossa i a l'Ejea.