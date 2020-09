L'Spar Girona salva la victòria en l'estrena a la pròrroga

Un triple de Ferrari a 1:27 pel final de la pròrroga (84-77) ha acabat amb la resistència d'un Movistar Estudiantes que ha estat a punt d'amargar l'estrena de l'Spar Girona a la Lliga Endesa. Abans, les cistelles de Reisingerova, molt poderosa dins la zona, havien obert una petita escletxa a favor de les gironines, que la cistella de la paraguaiana ha acabat d'aprofundir. Al final, patint, però victòria de l'Uni per 88-78 contra un recent ascendit a la màxima categoria.

Dos tirs lliures de Vasic a 17 segons del final han empatat (71-71) un duel que durant molts minuts han dominat les madrilenyes. De fet l'Estudiantes ha arribat a dominar de 13 al tercer quart (43-56), amb un Èric Surís molt empipat a la banda pel joc que mostrava el seu equip. L'Uni ha entrat al darrer quart perdent de 10 (48-58) però en aquests deu minuts ha millorat a partir de la defensa i un triple de Palau a 4 minuts del final les posava per davant per primer cop en molts minuts (63-62). Semblava que l'Uni ho tenia, però han aparegut Carter i Sofia da Silva per tornar a avançar les visitants (66-69).

Una antiesportiva a Gretter a 17 segons del final ha permés a Vasic empatar a 71. Suris ha dibuixat jugada però Vasic ha errat el tir i el partit ha marxat al temps extra. Allà, tot i que Laia Palau estava eliminada, el Girona ha sigut molt superior, basant el seu joc en el poder de Reisingerova, bàsicament. Al final, 88-78 per a les gironines.