L'Uni es retroba 203 dies després amb Fontajau

La Lliga Femenina Endesa torna a Fontajau aquesta nit (21.00, Teledeporte). Han passat 203 dies, més de sis mesos, des que l'Spar Girona guanyés l'Al-Qázeres, i ja res és com abans. La temporada més incerta, a causa de la crisi sanitària de la covid-19, s'obre amb un equip gironí carregat «d'ambició, il·lusió i motivació», en paraules del tècnic Èric Surís, però també la consciència que farà falta molta paciència per anar superant els obstacles que puguin anar sorgint. La Lliga torna a Fontajau i també ho fa l'afició. Finalment, a pesar de l'enduriment de les mesures per evitar els contagis que les autoritats han aplicat a Girona, el pavelló podrà acollir els 2.100 espectadors (tots els abonats) que el club, la Generalitat i l'Ajuntament havien pactat en un protocol previ el juliol passat. Les portes s'obriran a les vuit, una hora abans, no funcionaran els bars, i els seguidors hauran d'entrar amb l'abonament i el DNI, prendre's la temperatura i rentar-se les mans, entre altres estrictes normes de seguretat.

L'Uni arriba al partit amb bones sensacions. Fa quinze dies va guanyar la Lliga Catalana al Cadí, i el cap de setmana passat tot i quedar-se fora de la final de la Supercopa va competir amb nota contra l'etern rival, l'Avenida, en semis. Surís explica que «aquesta setmana ha sigut complicada, sense les jugadores vinculades (el GEiEG Uni està confinat per dos positius), i hem modulat les càrregues perquè veníem d'un duel molt dur». En tot cas serà la primera ocasió per veure en directe a Fontajau cares noves com les de Frida Eldebrink, fins ara la màxima anotadora gironina, Ferrari o la pivot Giedre Labuckiene.

Sobre el rival d'aquesta nit, un Movistar Estudiantes que torna a l'elit, Èric Surís va dir que «s'han reforçat molt bé» i va destacar la «polivalència» del seu joc interior». L'equip madrileny està entrenat per Alberto Ortego, i a la plantilla hi destaquen noms com els de María Espín, Carmen Grande i la versàtil Nyingifa.