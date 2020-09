Maverick Viñales vola i repeteix «pole» a Misano

Segona pole consecutiva i tercera de la temporada per a un Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) que va tornar a volar a Misano, tal com ho havia fet la setmana passada, encara que aleshores no li va servir per fer una bona cursa i es va haver de conformar amb el sisè lloc. El circuit Marco Simoncelli passa del GP de Sant Marino al Gran Premi d'Emilia Romagna, i ho fa de nou amb el pilot gironí mostrant-se molt fort en la jornada prèvia, a l'espera de poder traslladar aquest domini a la cursa d'avui.

Maverick va sumar el seu tercer millor temps d'entrenaments de la temporada i el 23è de la seva carrera esportiva a l'ésser el més ràpid de MotoGP i a més va marcar un nou rècord absolut d'1: 31.077 per acabar per davant de l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP 20 ) i del francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1). Precisament Maverick Viñales va ser el primer a establir un temps de referència en la segona classificació, 1: 31.647, moment en el qual des del seu taller el van avisar perquè entrés a fer un primer canvi de pneumàtic, amb una estratègia clara a tres canvis.

Mentrestant, a pista, Pecco Bagnaia li va prendre la primera posició i Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) es va posar segon, amb Valentino Rossi i una altra Yamaha a la quarta posició, mentre Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), vencedor el cap de setmana passat, es trobava molt enrere. Brad Binder (KTM RC 16) va treure de la primera línia Viñales, però el gironí de Roses no va trigar a tornar a la línia frontal, amb el segon millor temps a mil·lèsimes de segon de Bagnaia i una volta més tard es va posar líder amb 1: 31.268, per tornar a entrar al seu taller amb una clara estratègia d'anar a tres canvis de pneumàtic.

Bagnaia va protagonitzar una última volta espectacular en què anava camí de polvoritzar tots els rècords de la categoria i, de fet, va establir -ne un, amb el registre de 1: 30.973 que li donava la pole, però en l'últim revolt va excedir els límits del circuit i la seva gesta va ser cancel·lada, amb la qual cosa era Maverick Viñales, que anava per darrere i va acabar amb un registre de 1: 31.077, qui s'adjudicava definitivament el primer lloc.

La primera línia la van completar Jack Miller, per davant de Fabio Quartararo i amb un espectacular Pol Espargaró en la quarta plaça, la mateixa línia en què es van col·locar Pecco Bagnaia i Brad Binder.

A Moto 2 Luca Marini (Kalex) va protagonitzar la seva primera millor classificació d'entrenaments de la temporada i la cinquena de la seva carrera esportiva a l'ésser el més ràpid amb un nou rècord de la categoria rodant en 1: 35.271 un registre amb el qual va batre la marca que al matí havia obtingut el seu compatriota Enea Bastianini (Kalex). Xavier Vierge (Kalex) va acabar per primera vegada aquesta temporada a la primera línia de sortida, amb el tercer millor temps, després de Marco Bezzecchi (Kalex).

I ja en Moto3, l'espanyol Raúl Fernández (KTM) va sumar una nova pole position, la tercera de la seva carrera esportiva a l'ésser el més ràpid en la segona classificació, per davant dels italians Tony Arbolino (Honda) i Andrea Migno ( KTM), mentre que el japonès Tatsuki Suzuki (Honda), integrant de l'equip de Paolo Simoncelli, pare de Marco Simoncelli, es va fracturar un canell i serà baixa en la segona prova de Misano Adriatico.

El gironí Albert Arenas (KTM), líder del Mundial, sortirà des de la quarta plaça amb la intenció de reforçar el seu domini a la general, dominant amb 106 punts, cinc més que el japonès Ai Ogura (Honda), que sortirà dotzè, i 14 més que el britànic John McPhee (Honda), vintè ahir a Misano.