El públic torna a Fontajau amb moltes mesures de seguretat

El públic ha tornat aquesta nit a Fontajau, mig any després de l'últim partit de l'Uni a casa, amb aficionats a la grada. Segons el club el partit inaugural de la Lliga Femenina Endesa que s'està jugant des de les nou reuneix uns 1.100 espectadors. L'Uni ha pactat un protocol amb la Generalitat i l'Ajuntament per arribar a posar al pavelló 2.100 espectadors, per sota del 50% de l'aforament. A més s'estan aplicant estrictes mesures de seguretat per combatre els contagis per coronavirus, com ara la presa de temperatura abans d'entrar al pavelló, el rentat de mans i la creació de circuits d'entrada i de sortida per als espectadors. El club ha habilitat fins a sis punts d'accès. Al descans l'Uni perd 31-36.