Una ciutat, una afició i un equip que encara necessita progressar

Un bàsquet de sis metres de Frida Eldebrink de sis metres quan amb prou feines s'havien jugat quatre o cinc segons de partit semblava voler dir que l'equip sortia decidit, molt ben decidit, a regalar un bon partit a l'afició per agrair-los que, en temps de pandèmia, segueixin traient-se l'abonament, es posin la mascareta i segueixin anant a Fontajau. I res més lluny de la realitat. Molts minuts de bàsquet espès, la desesperació de veure's perdent de 13 punts al tercer quart i, això sí, l'emoció final d'acabar guanyant a la pròrroga (88-78) amb el protagonisme de la contundent força de Julia Resingerova prop de cistella quan es tracta d'atacar (25 punts amb 8 a la pròrroga).

Sense Chelsea Gray, amb Helena Oma encara recuperant-se de la seva lesió i Júlia Soler lluny d'entrar en els plans d'Eric Surís, l'Spar Girona només compta amb vuit jugadores. I a la primera jornada de lliga ja sembla un equip cansat. Sonja Vasic continua encara lluny de ser la Sonja Petrovic que va dominar el bàsquet europeu i ahir, després d'una setmana on no s'ha pogut entrenar al cent per cent per problemes físics, va acabar el partit intentant fer de líder que estira el carro i jugant-se el tir decisiu d'un equip necessitat de temps per convertir en això, en un equip. Un Spar Girona que, a mesura que passaven els minuts, va anar veient que allò amb que ningú comptava, és dir que l'Estudiantes amargués la festa del retorn a Fontajau, es pogués acabar convertint en realitat. D'acord que les madrilenyes han fet una plantilla molt superior a la de la seva darrera experiència a la lliga, quan van baixar al primer any, però encara que aquest cop hagin fitxat a jugadores amb ofici com Leslie Knight o Melissa Gretter són un equip que acaba de pujar i ahir, al tercer quart, va arribar a guanyar per 13 punts (45-58) posant l'Spar Girona contra les cordes.

El físic de Julia Resingerova prop de cistella, tant contundent a l'hora de fer punts (23 punts) com limitador a l'hora de defensar Knight (18) quan aquesta li jugava de cara, l'ofici de Palau i les sempre silencioses aparicions d'Elonu van evitar el desastre.

Del 48-58 del final del tercer quart es va passar al 63-62 a quatre minuts del final després d'un triple de Laia Palau. Els que havien anat a Fontajau tenien el premi de veure un final emocionant. L'Uni intentava buscar Resingerova i Elonu, però prop de cistella però va ser altra interior, i expivot de l'equip gironí, Sofia Silva qui anotar un 67-71 que, a 47 segons per acabar semblava letal. Però un bàsquet de Reisingerova, després de rebot ofensiu, en el següent atac i un tap d'Elonu en la defensa posterior van acabar amb l'Estudiantes fent una antiesportiva a Vasic per tallar el contracop (71-71 a 17 segons del final). Després del preceptiu temps mort, la serbia es va jugar un darrer tir que no va entrar. Pròrroga. I allà, en els cinc minuts d'afegit, sí que l'Uni va poder ser finalment superior.