El Girona també pot contra rivals de la seva nova categoria

El Bàsquet Girona segueix progressant en la pretemporada i ahir es va desfer del Lleida en un amistós disputat a Banyoles marcat per la igualtat. Si en el primer assaig els de Carles Marco van ser superior a un rival de LEB Plata, el Barça B, ahir van demostrar que també poden amb adversaris de la seva mateixa categoria, la LEB Or, com els del Segrià, que entrena el veterà Gustavo Aranzana, i té dos vells coneguts de l'afició: Hester, que jugava a Girona el curs passat, i Miquel Feliu, que ho va fer en l'etapa del Sant Josep.

Els dos primers quarts van tenir un inici calcat: el Girona dominant i marxant al marcador (11-4) i (28-19), respectivament, però amb el Lleida reactivant-se i aconseguint igualar els dos parcials i, fins i tot, posant-se per davant (18-19) i (38-39). A la segona part la igualtat va continuar i ja ningú era capaç de marxar al marcador. A 4 minuts pel final semblava que els de Marco feien el pas definitiu (70-64), però un 0-5 tornava a situar el Lleida al partit (70-69). A 1.25 un triple de Sàbat situava el 79-72 que tombava definitivament el Lleida, malgrat no donar-se per vençut fins la botzina final (81-75). Aleix Font, amb 19 punts, va ser el màxim anotador gironí, secundat per Llorca i Sàbat (13).