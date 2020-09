L'Espanyol es deixa els seus dos primers punts

Després de despatxar l'Albacete a la primera jornada a còpia de gols i bon futbol, molts van assenyalar l'Espanyol com el gran favori a l'ascens. No serà pas un camí de roses per als de Vicente Moreno tornar a la Primera Divisió com va quedar clar ahir, quan el Mallorca va tallar de cop la seva possible eufòria amb un empat en un partit igualat, sense massa ocasions i poques accions d'atac amb cara i ulls.

Cert és que els locals van portar la batuta durant alguns moments del duel, com també que el 0-0 va ser un resultat prou just segons el que es va poder veure al damunt de la gespa de l'RCDE Stadium. Amb l'ex del Girona Brina Oliván titular a la banda dreta de la defensa i disputant els 90 minuts, el Mallorca va saber aguantar els millors moments d'un Espanyol que es va apagar als últims deu minuts. L'expulsió del migcampista Marc Roca el va obligar a fer un exercici de contenció per evitar que l'empat no se li escapés. Després de dues jornades, els blanc-i-blaus es mantenen a la part alta de la classificació però ja han cedit els dos primers punts de la temporada.



El Leganés de Martí punxa

Si l'Espanyol és un dels clars candidats a pujar, tres quarts del mateix li passa al Leganés, que tampoc ha pogut tancar aquesta jornada amb victòria. L'equip de Pep Lluís Martí va punxar a Lugo. Sense Asier Riesgo ni Ignasi Miquel, tots dos a la banqueta, es va avançar a l'Anxo Carro amb un gol de Sabin Merio però va veure com el conjunt local li capgirava el marcador amb les dianes del Puma Rodríguez i Manu Barreiro, aquesta última de penal i a manca de pocs minuts pel final.