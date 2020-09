Mascareta, presa de temperatura i el que faci falta, però sobretot bàsquet

«Un equip, una afició, una ciutat! Som-hi Uni!». Només de sortir a la pista, les jugadores de l'Spar Girona es varen trobar una pancarta que els deixava clar, per si alguna de les noves tenia dubtes, que a Fontajau no estaran soles. L'afició de l'Uni ha anat creixent a foc lent en la darrera dècada i ahir, gairebé set mesos després del darrer partit al pavelló (1 de març contra Al-Qázeres), una bona part dels incondicionals dels últims anys. Ni els dubtes sobre si el partit seria amb públic o no, ni haver de veure tot el partit sense la mascareta, ni les tres hores de més per sobre de l'horari habitual imposades per la transmissió de Teledeporte van impedir que una mica més d'un miler d'espectadors anessin ahir a Fontajau. «Estic molt contenta de tornar a ser aquí a Fontajau, no sabem si serà el primer partit i també l'últim, perquè el govern canvia les normes constantment, però tenia moltes ganes de venir», explicava ahir Edna Andal, una cara d'aquelles absolutament habitual de veure Fontajau des de fa molts anys i que, com gairebé un milers de socis més de l'Uni, tampoc va fallar el primer dia d'aquesta anomenada «nova normalitat». Amb un seguiment al peu de la lletra del pla de partits aprovo per la Generalitat, l'Spar Girona va reunir ahir al voltant de 1.000 espectadors en el que va ser el partit, de qualsevol esport, amb més públic en un pavelló a Catalunya des de fa molts mesos. El miler de seguidors, tots abonats del club, van seure col·locats per grups de convivència, sempre amb la mascareta posada i havent passat el control de temperatura a les portes d'accés. L'entrada que hi va haver anit a Fontajau també quedava lluny del 50% de l'aforament que estava posat com a màxim.