Viñales posa emoció al Mundial

El Gran Premi d'Emilia Romagna de MotoGP va ser l'escenari ahir de la primera victòria espanyola de la temporada de la mà de l'empordanès Maverick Viñales (Yamaha), que es va convertir en el sisè vencedor d'aquest any, per davant del mallorquí Joan Mir (Suzuki) i del també català Pol Espargaró (KTM), que es va beneficiar de la sanció imposada al francès Fabio Quartararo (Yamaha).

L'italià Andrea Dovizioso (Ducati), vuitè, manté el liderat del campionat de Món amb un sol punt d'avantatge sobre Maverick Viñales i Fabio Quartararo, a quivan imposar una sanció de tres segons en la classificació de carrera per no complir amb la sanció de tornada llarga que se li ha imposat per superar en diverses ocasions els límits del circuit.

L'australià Jack Miller (Ducati) va intentar sorprendre Maverick Viñales en el moment de la sortida però la sorpresa tot just va durar uns quants revolts ja que l'autor de la «pole position» va recuperar la primera plaça per intentar ser ell qui marqués el ritme de la cursa. Viñales va tirar amb força i només va poder seguir la seva estela Bagnaia, un dels pilots que millor ritme va demostrar durant els entrenaments, com també Pol Espargaró, que es va instal·lar en la tercera posició, seguit per Fabio Quartararo, mentre que el nou líder del mundial, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), anava onzè. En la cinquena volta, Bagnaia va atrapar i superar Viñales, amb Pol Espargaró en una còmoda tercera plaça a la qual no aconseguia arribar Fabio Quartararo.

Bagnaia va començar a marcar el seu propi ritme i a poc a poc es va anar distanciant de Viñales per intentar convertir-se en el sisè guanyador en set curses -que finalment va ser Viñales-, després de les dues victòries de Fabio Quartararo i una de Brad Binder, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira i Franco Morbidelli.

En la vuitena volta l'australià Jack Miller va haver de prendre el camí del seu taller amb problemes de rendiment en el tren posterior i en pista es va produïr la primera sorpresa de la cursa amb l'òptim rendiment del debutant Alex Márquez, que al manillar de l'Honda protagonitzava la millor carrera des que va pujar a MotoGP en rodar a la vuitena posició entre pilots de la talla del portuguès Miguel Oliveira i l'italià Andrea Dovizioso.

A menys de set voltes per al final es va produir una altra de les sorpreses de la cursa en anar per terra el líderer Bagnaia, que va deixar en mans de Viñales el primer lloc, amb Pol Espargaró i Fabio Quartararo lluitant per la segona posició, tot i que el francès va veure la primera advertència de sanció per excedir els límits del circuit i a la fi també la segona. Viñales no va cometre errades i es va adjudicar la seva primera victòria de la temporada, acompanyat al podi per Joan Mir. El mallorquí va clavar un «cop de destral» impressionant per l'interior a tres voltes del final a Fabio Quartararo i poc després va fer el mateix amb Pol Espargaró, tot i que el francès va tornar a excedir els límits del circuit i va ser sancionat amb una volta llarga, que en no complir, va ser sancionat amb la pèrdua d'una posició i va passar del tercer al quart lloc.



Arenas, quart i continua líder

Romano Fenati es va retrobar amb la victòria, que no aconseguia des del 2017, en imposar-se en un magistral final de Moto3 per davant del seu compatriota Celestino Vietti i del japonès Ai Ogura, amb el líder del mundial, el gironí Albert Arenas (KTM) quart, tot i que segueix líder del mundial amb dos punts d'avantatge sobre el nipó.

Finalment, l'italià Enea Bastianini es va adjudicar la seva tercera victòria a Moto2 després de donar-se dues sortides per aparèixer la pluja i en la segona, a només deu voltes, Bastianini va sorprendre tots els seus rivals per aconseguir un petit avantatge que va saber mantenir amb habilitat fins al final, malgrat els esforços del seu compatriota Marc Bezzecchi i l'anglès Sam Lowes intentant, sense èxit, donar-li abast. L'italià Luca Marini (Kalex), quart, segueix sent el líder del mundial ara amb cinc punts d'avantatge sobre el seu compatriota Enea Bastianini.