El Barça B ja és a Navata i demà jugarà contra el Peralada

El Barça B s'ha instal·lat a les instal·lacions de l'hotel TorreMirona de Navata on s'hi estarà fins diumenge preparant la nova temporada a Segona B a les ordres de l'entrenador Franscesc Xavier Garcia Pimienta. El filial blaugrana disputarà, durant aquesta estada, dos partits amistosos per començar a veure en acció l'equip. El primer partit serà demà contra el Peralada (2/4 de 8) mentre que dissabte jugarà a l'Escala (18.00). Durant la darrera dècada, el Barça B ha fet la pretemporada a Navata nou vegades. A l'expedició blaugrana no hi és Monchu Rodríguez, amb un peu i mig al Girona. Sí que hi són, en canvi, el guixolenc Oriol Busquets i el cassanenc Arnau Comas que han tornat de les cessions al Twente i Olot, respectivament.