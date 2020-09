Competir amb l'ai al cor

«Viurem amb un ai al cor permanent». La reflexió és del president del Bordils, Quim Pou, però segurament se la farien seva la majoria de directius dels equips de Divisió de Plata, o de categories inferiors, a pocs dies d'arrencar la lliga. Això no és la lliga de futbol de Primera ni de Segona. Aquí hi ha molts jugadors amateurs, els clubs no disposen de pressupost per fer PCRs massives a la plantilla abans de cada jornada, i tot i els estrictes protocols que s'han donat, la incertesa marca l'estrena. El Sarrià, que juga dissabte a Lalín (viatjaran en avió el mateix dia i tornaran l'endemà), ja ho té tot a punt, fins i tot un quit amb mascaretes, gel hidroalcohòlic i normes de conducta per als jugadors; el Bordils, que s'estrena diumenge a la pista del Barça B, també espera que el campionat arrenqui. El que ningú sap és com acabarà. Ni si s'acabarà, perquè entrar en un espiral de partits ajornats seria mala peça al teler per als dos equips gironins, amateurs al 100%.

Tots dos equips, amb més socis que places disponibles als seus pavellons amb l'aforament limitat, ultimen sistemes per repartir les localitats. Calculen que en podran oferir al voltant d'un centenar, en cada cas. A Bordils Pou explica que pels primers partits disposaran d'un «acomodador» per atendre el públic. «Hem marcat l'espai que es podrà ocupar amb uns adhesius que ens ha facilitat l'Ajuntament», indica el president, una mesura que també té previst fer el Sarrià. En cap dels dos pavellons hi ha seients, i el públic es col·loca en grades de ciment. El Bordils impulsarà un sistema pel qual els socis s'hauran de donar d'alta i notificar si volen assistir al partit, quan toqui jugar a casa. «També si hi aniràs sol o amb algú del nostre grup estable», afegeix. Ara treballen en la millor fórmula per fer «rotatòria» l'assistència als duels i que pugui ser el més repartida possible.

El vicepresident del Sarrià, Jordi Paretas, diu que per al primer partit a casa, el 4 d'octubre contra el Teucro (13.30), sortejaran les localitats disponibles entre tots els socis que s'inscriguin a través d'una aplicació que hi ha a la plana web. «Marcarem les localitats de dos en dos, i et podràs apuntar tu sol o amb algun beneficiari que t'acompanyi», relata. Sempre hi haurà dos metres de separació entre els grups, i tampoc s'ocuparà la part superior pròxima al bar. «Anirem fent sobre la marxa, nosaltres treballem amb la idea que es començarà la lliga, i apliquem tots els protocols que demanen la Federació Espanyola i la Catalana», explica el dirigent.

Preocupa, per exemple, què passarà si es comencen a suspendre partits. L'avantatge és que aquesta temporada, amb el canvi de format de Plata (dos grups de deu equips), s'han reduït els viatges, almenys en la fase inicial. A més, quatre dels rivals són catalans (Barça B i Sant Martí Adrianenc també militen a la categoria). «A ningú li fa gràcia agafar avions, però és el que hi ha, i extremarem totes les precaucions», detalla Quim Pou. El president del Bordils aplaudeix el sistema de competició que ha decidit aplicar la Catalana a les seves categories: «Competiran cada quinze dies, per si hi hagués alguna quarantena pel mig, i els caps de setmana es jugarà a casa i a fora amb el mateix rival. És una bona solució». De l'Espanyola en tenen poques notícies: «Només que la lliga tira endavant, com si fos una competició professional».

Aquesta temporada la lliga, formada per 20 clubs, es divideix en dos grups de 10. Després de la primera fase, els cinc millors de cada un competiran per pujar a l'Asobal, i la resta, per no baixar. El dia a dia dirà si el pla es compleix.