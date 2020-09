L'Alcobendas juga amb mascareta i dubtes a Zarautz

Aquest cap de setmana l'Alcobendas i l'Eivissa van disputar a Madrid el seu últim partit de preparació (videofoto adjunta). Igual com havia passat en un duel contra el Ciudad Real, els jugadors van competir amb mascareta atenent la crítica situació que es viu a la capital espanyola, amb un dràstic augment dels contagis. D'altra banda, a Zarautz s'han arribat a plantejar la retirada de l'equip. A l'Amenábar s'han detectat dos positius durant la pretemporada que han obligat a fer quarantena a tot l'equip, format per jugadors no professionals que treballen o estudien. «L'handbol és una afició per a nosaltres, no ens serveix per menjar», ha denunciat l'equip, que es planteja la renúncia.