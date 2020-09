Luis Rubiales és reescollit president de l'RFEF per als pròxims 4 anys

Luis Rubiales va ser ahir reescollit com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per als propers quatre anys, del 2020 fins al 2024, durant l'Assamblea General de l'organisme, celebrada al Saló Luis Aragonés de la Ciutat del Futbol de Las Rozas. En un acte celebrat sota les estrictes mesures de salut i seguretat que estableixen els protocols de prevenció del coronavirus, Rubiales, únic candidat proclamat per la Comissió Electoral el passat 4 de setembre, va comptar amb 95 vots a favor, per 10 en blanc, dels 140 representats cridats a formar l'Assamblea.

Els seus membres, escollits el passat 24 d'agost, van proclamar també a la Comissió Delegada de l'Assamblea General de la RFEF pel mateix període, des d'ara fins al 2024. D'aquesta manera, Luis Rubiales iniciarà el seu segon mandat, el primer complet, al capdavant de l'organisme federatiu. L'expresident de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) dirigeix la RFEF des de maig del 2018, quan es va imposar per majoria absoluta (80 vots per 56) en la primera votació a Juan Luis Larrea. Tots dos es presentaven al càrrec després de la destitució d'Ángel Maria VIllar pel Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), inhabilitat definitivament a finals del 2017 per la seva implicació en l'Operació Soule.

El ja nou mandatari de l'organisme ha sigut finalment l'únic candidat als comicis, presentant més de cent avals, després de la renúncia del que va ser porter del Reial Madrid, Porto i la selecció espanyola, Íker Casillas. Aquest va justificar la seva decisió explicant que no es produïa «un procés electoral just».