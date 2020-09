Montilivi El seu segon partit oficial com a blaugrana, per Fires i a Girona

El 29 d'octubre del 2014 Barça i Espanyol es van veure les cares a Montilivi amb la Supercopa de Catalunya en joc (va guanyar el Barça als penals). Aquella nit, i davant poc més de 5.000 espectadors, Luis Suárez va jugar tot just el seu segon partit oficial (la primera part) de blaugrana. Havia debutat dies enrere al Bernabéu, deixant enrere una sanció de quatre mesos imposada per la FIFA per una mossegada a Chiellini al Mundial. Messi i Neymar es van quedar a casa.