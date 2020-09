El Barça atura la sortida de Suárez per evitar que acabi reforçant l'Atlètic

La sortida de l'uruguaià Luis Suárez del Barcelona, que dilluns al vespre semblava encarrilada després d'arribar a un acord sobre la liquidació del contracte, s'ha complicat, després que transcendís l'interès de l'Atlètic de Madrid. La base de l'acord era que seria factible només si el jugador signava per un equip que no estava en una llista prèviament pactada per ambdues parts i la composició de la qual no ha transcendit.

En l'acord, ambdues parts cedien. El Barcelona pagava una part de la temporada que li queda al jugador i Suárez renunciava a l'altra part. L'acord estava pràcticament tancat, però s'ha produït un gir de guió, segurament en conèixer-se des de la cúpula directiva blaugrana que el club interessat en Suárez és l'Atlètic de Madrid, un dels principals rivals dels barcelonistes en la Lliga. Segons diferents informacions, a la llista de clubs als quals no podria anar Suárez, si el Barcelona li donava la carta de llibertat, s'hi trobarien el Reial Madrid i els dos equips del Manchester (City i United), a més del Paris Saint Germain. El desacord entre les dues parts es podria haver produït en conèixer-se l'interès de l'Atlètic i la idea des del club blaugrana d'incloure'l també en aquesta llista d'equips. Suárez està indignat amb el canvi d'actitut del club i es planteja fer una roda de premsa per explicar la seva versió del cas.

Investiguen la seva prova d'italià

Les autoritats italianes investiguen si l'examen pel qual Suárez va obtenir la seva ciutadania al país va poder estar manipulat i va poder comptar amb antelació amb les preguntes i els temes a tractar.

La investigació l'estan duent a terme la Guàrdia di Finanza i la Fiscalia de Perusa, i segons les primeres investigacions l'encara davanter blaugrana podria haver comptat amb ajuda per aprovar l'examen i fins i tot podria haver estat puntuat abans de respondre les preguntes.

El jugador, de moment, no està sent investigat, però sí la rectora de la Universitat de Perugia, Giuliana Grego Bolli, i el director, Simone Olivieri. Segons apunten els mitjans italians, l'encarregada de preparar el jugador per a l'examen va ser Stefania Spina, que ha reconegut que el jugador del Barcelona «no parla una paraula» d'italià, «no conjuga verbs» i «parla només en infinitiu». La Universitat per a Estrangers de Perugia ha reiterat la correcció i transparència dels tràmits seguits.

El passat 1 de setembre els diaris italians van apuntar al fet que Suárez podria estar negociant un fitxatge amb la Juventus si el futbolista aconseguia un acord favorable de sortida amb el Barcelona, ja que el seu contracte és vàlid fins al 2021. El club torinès busca un nou davanter, ja que Andrea Pirlo, que va assumir les regnes de l'equip a la Serie A després de la sortida de Maurizio Sarri, no compta ja amb Higuaín, i podria trobar en Suárez la solució, després que el nou tècnic del Barcelona, Ronald Koeman, ja hagi indicat que no compta amb ell.



I, de moment, s'entrena

I, a l'espera del que passi tant amb la seva sortida cap a l'Atlètic de Madrid com de les investigacions a Itàlia, Luis Suárez es va entrenar ahir amb la resta dels seus companys. El Barcelona va treballar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en el segon entrenament de la setmana, amb el davanter uruguaià però sense el defensa Nelson Semedo. El lateral portuguès es va absentar per segon dia consecutiu, amb permís de club, per tancar el seu fitxatge pel Wolverhampton anglès. Ronald Koeman va dirigir una sessió amb tots els disponibles més els jugadors del filial en dinàmica del primer equip. La plantilla blaugrana tornarà a exercitar-se avui al matí, per preparar el seu debut a la Lliga de diumenge que ve contra el Vila-real.