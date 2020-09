L'Olot renova el porter Pol Ballesté fins al 2022

L'Olot ha anunciat aquest matí la renovació del porter Pol Ballesté, que seguirà al club fins al 2022. La seva continuïtat, per dues temporades més, és una gran notícia per al director esportiu Sergi Raset perquè el barceloní és una de les peces fonamentals del projecte olotí. La seva fiabilitat i compromís va demostrar-se el curs passat, convertint-se el porter menys golejat a Segona B.





[OFICIAL]: Pol Ballesté amplia el seu contracte per una temporada més i seguirà sota els pals de la @UEO1921 fins al 2022. Ens assegurem la continuïtat del porter menys golejat de la categoria. Endavant, @Balleste1! | https://t.co/h1T4Z7dghB #Ballesté2022 #josocdelOlot #2bg3 pic.twitter.com/4ACgeXBqQ8 — UNIÓ ESPORTIVA OLOT (@UEO1921) September 23, 2020

Ballesté va arribar a l'Olot durant el mercat d'hivern de la temporada 2018/19 com a agent lliure, després de passar per equips com el Palo, Cadis, Granada B, UCAM Múrcia o Badajoz. La gran actuació del porter el curs passat, que només va encaixar, va despertar l'interès de diversos clubs, però ha decidit seguir creixent amb l'Olot. "Portava alguns anys voltant d'un costat a l'altre i no trobava l'estabilitat. L'Olot és un club on estic molt tranquil, a prop de la família, la parella i els amics. Són condicionants per a que tot això hagi fluït millor", ha assegurat Ballesté.