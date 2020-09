El Peralada reforça el mig del camp amb el coreà Seomgyu Hwang

El Peralada ha revelat aquest matí el desè fitxatge de l'equip d'Albert Carbó per a la temporada 2020/21. Es tracta del coreà Seomgyu Hwang, que arriba procedent de l'Extremadura B per reforçar el mig del camp del conjunt xampanyer.



El migcampista, de 21 anys, va deixar el seu país natal ara fa tres anys i, després d'una experiència a la Fundació Marcet, de seguida va passar a formar part de l'Extremadura amb qui va jugar al juvenil de Nacional i el filial de Tercera Divisió (Grup 14). Hwang destaca per la seva tècnica individual i la seva visió de joc amb funcions ofensives.





[OFICIAL] Seomgyu Hwang es converteix en el 10è fitxatge per la temporada 2020-2021. El jugador coreà ???? arriba procedent del @EXT_UD B on ha estat 3 temporades i juga de migcampista ofensiu. Benvingut a Peralada @Hwang_seomgyu6!!!

"Quan em va sorgir l'oportunitat, vaig decidir venir al Peralada perquè sé que aquí el nivell de futbol és molt alt, i que els equips tenen molta qualitat. Amb el grup que hi ha, crec que es pot lluitar per estar a dalt a la classificació i, per què no, lluitar també per pujar a Segona B. Espero adaptar-me i donar el 100% en tots els aspectes", ha assegurat Hwang.