Viñales: «No vaig amb moto pel carrer perquè ho trobo perillós»

Maverick Viñales va ser el convidat estrella del programa La Resistencia de Movistar+, que presenta David Broncano. Després d'aconseguir el primer triomf de la temporada a Misano, el pilot de Roses va deixar-se anar per parlar de les seves anècdotes a MotoGP, entre d'altres.



Viñales va desplaçar-se fins a Madrid amb el seu cotxe des de Girona perquè li "agrada l'accelerador" i no porta "la moto pel carrer". "Ho trobo perillós. Quan veig que les motos passen entre els cotxes, penso que és pitjor que una carrera. Un dia ho vaig intentar i em vaig fotre una hòstia frenant. Volia impressionar unes noies, però em va sortir malament. Portava el meu cosí al darrere (el llançanenc Isaac Viñales), em va caure a sobre i vaig 'pelar-me' tot. Vaig sortir corrents", va confessar.





"Li vaig trencar la moto sencera", reconeixia. Segons el de Roses, el seu cosí Isaac només feia que repetir-li "dona més gas": "Ho recordaré sempre. A sobre, anava amb xancletes i banyador. Estic molt boig".Amb la, Viñales va posar emoció al Mundial de MotoGP situant-se tercer a la classificació -amb els mateixos punts que Fabio Quartararo (83)- per darrere d'Andrea Dovizioso (84): "Encara queda la meitat del campionat. No puc cometre errors".Sobre l' ensurt que va tenir al GP d'Estiria , havent-se de tirar de la moto a 220 km/h per un, va explicar que "". "Era un circuit (Spielberg) amb moltes frenades i vaig quedar-me sense frens. Es va consumir la pastilla. Me'n vaig adonar a 280 km/h. La cursa anterior va passar-me una moto per sobre i la següent... No vaig pensar i vaig tirar-me d'esquenes. Vaig tenir sort que em passés a aquella corba, en una altra m'hagués fet mal". "Normalment freno amb un dit perquè tinc més tacte. Està ben calibrat", va bromejar.El de Roses li va regalar a Broncano unes, que tenen "història": "Vaig fotre'm una hòstia. Encara vaig coix... Vaig quedar-me sense manillar entrenant a Múrcia". Però no només això. Viñales tenia preparada una altra sorpresa i va entregar-li unade 125cc per regalar al públic. Abans d'acabar el programa, el pilot va prometre que "(M1)".