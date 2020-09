El Bàsquet Girona també dona per fet que hi haurà afició a Fontajau

? Els socis del Bàsquet Girona podran gaudir de la LEB Or en directe a Fontajau. La setmana passada el club va rebre la proposta de protocol per part de la Federació i ja l'està treballant amb l'Ajuntament i la Secretaria General de l'Esport, per presentar-lo en breu. El debut és el dia 18 d'octubre contra l'Alacant.