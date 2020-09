El Bàsquet Girona, pel camí correcte

Encara no s'havien jugat quatre minuts de partit i el tècnic del Prat, Dani Miret, va aturar el joc amb un temps mort amb el seu equip perdent 5-12. Però, en la primera jugada després del temps, Albert Sàbat li va robar la pilota al base local, Joan Creus, a mitja per anotar fàcil un 5-14 que servia per deixar ben clar a què vol jugar el Bàsquet Girona aquesta temporada. Un bàsquet que, tot i el que va semblar en els quatre primers minuts, ahir els gironins van acabar ensenyant més a mesura que avançava el partit. Un joc alegre on, des d'una bona defensa, l'equip té moltes opcions de córrer i de donar via lliure al talent ofensiu de, per exemple, Gerard Sevillano (màxim anotador del partit d'ahir amb 17 punts). Contra un rival de LEB Plata, l'encert en el tir de Carles Marzo en el primer quart encara ho va poder dissimular (19-24), però després els gironins van ser clarament superiors i, amb un parcial de 3-11 a l'inici del tercer quart (35-56), van sentenciar una nova victòria (55-97) que els manté invictes en aquesta pretemporada després d'haver jugat contra dos equips de Plata (Barça B i Prat) i un de LEB Or (Lleida).

Carles Marco no va poder comptar amb Àlex Llorca per unes molèsties al turmell, però les absències de Marc Blanch, lesionat, i d'Arnau Parrado, amb el primer equip de la Penya, varen restar més potencial al Prat que, desbordant per la bona sortida gironina després del descans, va marxar del partit. Amb moltes pilotes perdudes, el Prat se les va veure negres per anotar, només set punts en el tercer quart, mentre el Girona deixava anar tot el seu potencial. Si d'entrada havia destacat molt Gerard Sevillano, amb el Prat més capcot, Davis Rozitis va tenir més protagonisme ofensiu (14 punts al final).