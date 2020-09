«Dome» ja sap guanyar partits a la Libertadores

Els gols anaven caient. Un rere l'altre. Per la dreta, l'esquerra. La defensa, amb una o dues marxes menys, feia el que podia sense gaire èxit. Queia el Flamengo i de quina manera. El vigent campió de la Copa Libertadores, la màxima competició de Sud-amèrica, era ridiculitzat el passat divendres al camp de l'Independiente del Valle. Es reprenia el torneig, suspès al maig per la crisi del coronavirus. Era la pitjor posada en escena per als de Domènec Torrent, que s'hi estrenava, i de quina manera. Un 5-0 que difícilment ningú oblidarà i que va portar molta cua. Crítiques als mitjans de comunicació i sobretot entre els membres d'una afició de sang calenta, capaç del millor i pitjor pel seu equip tot depenent de l'estat d'ànim, sempre de la mà dels resultats. Les imatges del colomenc aplaudint els seus jugadors amb el marcador en contra tot intentant animar-los no van agradar gens ni mica. Van ser motiu de befa a les xarxes. Ja els inicis no havien sigut bons al Brasil, però quan la trajectòria semblava anar cap amunt, aquesta garrotada ho tornava a desestabilitzar tot.

No hi ajudava el context. Viu el Flamengo un moment delicat. Al campionat local se'n surt prou bé, però és sisè. Insuficient per l'entorn, que li demana més. El parèntesi que el duïa a la Libertadores s'albirava com un bri d'esperança. El viatge, de tranquil no n'ha tingut absolutament res. L'equip ha acabat aïllant fins a set jugadors que pateixen coronavirus. S'ha informat que tots ells no pateixen símptomes i que estan bé. Però Diego Ribas, un d'ells, va pujar un vídeo a les xarxes socials explicant que li feia mal el coll i també tot el cos. Tots ells, descartats. I no pas els únics, perquè Torrent tampoc podia comptar amb d'altres futbolistes, absents per lesió. El seu referent en atac, Gabriel Barbosa, estava descartat. L'extrem Pedro Rocha també, com el porter Diego Alves. A tot això, s'hi sumava l'enèsima baixa. La del defensa Gustavo Henrique, sancionat. Va ser expulsat el dia del 5-0 amb l'Independiente del Valle.

Per intentar calmar els ànims i buscar una mica de consens, Domènec Torrent va decidir publicar un breu escrit a Twitter. «Junts som més forts». La majoria de respostes o el criticaven o li demanaven el seu adeu. Això, tot just abans d'enfrontar-se al Barcelona SC equatorià. Totes les angoixes i patiments quedaven enterrats. O, si més no, ajornats. Superant les adversitats, va aconseguir una victòria de molt mèrit. La primera del colomenc a la Libertadores. Pedro i Giorgian de Arrascaeta van ser els autors dels gols (1-2) del Flamengo, decidit a defensar la corona amb ungles i dents. I això que el matx s'hauria pogut suspendre per decisió de l'alcaldessa de Guayaquil. El motiu, la cendra del volcà Sangay que s'estan desplaçant per la zona. L'expedició va tornar immediatament cap al Brasil. Amb els set contagiats, que hauran de quedar-se aïllats als seus respectius domicilis. Respira el Fla, ara mateix segon del seu grup de la màxima competició continental. També ho fa Torrent, acompanyat de l'arbucient Jordi Guerrero. Salva un moment delicat, tot esperant aixecar el vol.