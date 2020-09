Llagostera i Olot compten tenir públic

Resolt el misteri de quan començarà (el 18 d'octubre) i de quin format tindrà la Segona B (amb un jeroglífic dividit en tres fases), el següent pas per al Llagostera i l'Olot, els dos representants gironins, és garantir la presència d'aficionats als seus estadis quan juguin de locals. La previsió que tenen és que sí que serà possible, amb una xifra màxima d'un miler, i ja estan ultimant els protocols necessaris per gestionar l'accés al camp de manera ordenada i segura. Tota la incertesa que ha envoltat la categoria de bronze aquest estiu ha retardat les típiques campanyes d'abonats, però, des de fa alguns dies, el Llagostera ja ha posat a disposició dels seus seguidors els nous carnets, i la setmana que ve ho té previst fer l'Olot.

A la capital de la Garrotxa fa temps que treballen en el protocol per poder disposar d'afició, encara que sigui amb l'aforament reduït, al Municipal. Habitualment la mitjana d'assistència se situa en uns 1.500 espectadors, i per tal de tenir-ne un registre, el club treballa en una app que permetria als abonats inscriure's als partits i fer el repartiment d'entrades en funció de la demanda i de les localitats disponibles, segons l'ordre de reserva. El directiu Jordi Reyes detalla que «a l'estadi intentarem sectoritzar per garantir la seguretat de tots els espectadors habilitant més entrades i sortides». El club està en contacte amb l'Ajuntament i de fet es mou en uns paràmetres similars als que recomana el CSD en el seu protocol (mil espectadors en recintes a l'aire lliure), i per sota del Procicat (un màxim del 50% de l'aforament).

La previsió del club és que la setmana que ve es presenti la campanya d'abonats en un acte a la sala Torín. L'Olot fa temps que es fixa en la xifra dels 1.500 socis, però no l'ha acabat d'assolir. Aquesta temporada la intenció és mantenir el preu del curs passat i donar beneficis als abonats a través de vals de descompte associats al carnet que podrien fer que aquest sortís gairebé de franc si tots es fessin servir.

Per la seva banda, el Llagostera ja ha posat a la venda els abonaments per a la present temporada. Els preus oscil·len entre els 100 i els 195 euros en funció de la ubicació per a la franja d'edat d'entre els 23 i els 64 anys. Per als més joves i per als més grans, s'ofereixen diferents descomptes. A més el club proposa una rebaixa del 10% en les tarifes per a tothom que adquireixi el seu carnet abans del 30 de setembre.

La presidenta del club blaugrana, Isabel Tarragó, diu que «a poc a poc, però sense pausa, anem fent la renovació dels abonats. Els partits podran ser amb públic però encara no sabem amb quines condicions exactes perquè ens han de passar uns protocols des de l'Ajuntament». La decisió de l'equip de govern de Llagostera és que se segueixin les recomanacions del Consell Comarcal del Gironès per a les instal·lacions esportives. Aquest protocol suggereix que es limiti al màxim l'accés de públic però a la vegada obre la porta al fet que n'hi hagi «si els clubs garanteixen» una sèrie de mesures de seguretat. Aquestes passarien per un control nominal de tots els espectadors que hi entren, la presa de temperatura, l'ús de la mascareta, la distància de dos metres entre els espectadors, la disposició de gel hidroalcohòlic i la limitació de l'aforament.

Aquesta temporada la Segona B es juga amb 102 equips repartits en 5 grups i dividits, a la vegada, en dos subgrups. A la fase inicial, Llagostera i Olot tindran de rivals la resta de catalans i l'Andorra.