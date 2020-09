L'Olot s'assegura la continuïtat del porter Pol Ballesté fins a l'any 2022

L'Olot va tancar ahir la renovació del porter Pol Ballesté fins al 2022. La seva continuïtat, per dues temporades més, és una gran notícia per al director esportiu Sergi Raset perquè el barceloní és una de les peces fonamentals del projecte olotí. La seva fiabilitat i compromís van demostrar-se el curs passat, quan es va convertir en el porter menys golejat a Segona B. Ballesté va arribar a l'Olot durant el mercat d'hivern de la temporada 2018/19 com a agent lliure, després de passar per equips com El Palo, Cadis, Granada B, UCAM o Badajoz. El curs passat només va encaixar 18 gols en 27 partits i això havia despertat l'interès de diversos equips.