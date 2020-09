El traspàs de Nélson Semedo donarà marge al Barça per reforçar la plantilla

El Barcelona va confirmar ahir el traspàs de Nélson Semedo al Wolverhampton Wanderers Football Club anglès, a canvi de 30 milions d'euros i 10 més en variables, en una operació que donarà aire a la seva tresoreria per emprendre alguna incorporació més a la seva plantilla. Semedo va arribar al club català en l'estiu del 2017 i en tres anys ha jugat 122 partits (82 a la Lliga, 23 a la Lliga de Campions, 16 a la Copa d'el Rei i dos a la Supercopa d'Espanya) des que va ser fitxat procedent del Benfica.

Al portuguès li va costar fer-se amb un lloc al lateral dret, demarcació que va compartir amb Sergi Roberto. Es tracta d'un jugador amb molt físic, però amb algunes llacunes defensives, especialment per la seva formació com a extrem. En el seu moment, el Barça va pagar per ell 30 milions més 5 en variables i va signar un contracte fins al juny del 2022.

La presència de Jorge Mendes, agent de jugador, i propietari del 20% dels Wolves ha estat determinant per al tancament de l'operació. Des de l'arribada a l'accionariat de l'històric club de Gestifute, l'empresa de representació de Mendes, els Wolves tenen set jugadors portuguesos (Moutinho, Vitinha, Pedro Neto, Podence, Ruben Neves, Fabio Silva i Semedo), així com l'entrenador Nuno Esperit Sant.

La injecció econòmica que rebrà el Barça podria permetre als blaugrana tancar la contractació del lateral dret de l'Ajax Sergiño Dest, pel qual, segons publiquen diferents mitjans, els blaugrana han fet una oferta de 20 milions més cinc en variables.

Els de Ronald Koeman aspiren a contractar un central i un nou per tancar la plantilla. Fins ara han abandonat l'equip Ivan Rakitic (Sevilla), Arturo Vidal (Inter de Milan) i Semedo (Wolves). En les properes hores es podria confirmar la marxa de Luis Suárez.