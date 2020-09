Freixa presenta candidatura a la presidència i nega ser el candidat continuista

Toni Freixa, candidat a les eleccions a la presidència del Barcelona el 2015, va confirmar ahir al matí en un acte a l'Auditori 1899 del Camp Nou que es presentarà als pròxims comicis i que la seva candidatura pretén construir un club «que no es debiliti amb les lluites internes».

«Em presento sota la ferma convicció que el Barcelona és dels seus socis i no de qui hi té un interès. No vull que hi hagi ismes ni presidencialisme, i el meu propòsit és que el soci mani», va sentenciar Freixa, que va formar part de la junta directiva de Joan Laporta entre el 2003 i el 2005, de la de Sandro Rosell entre el 2010 i el 2014, i finalment de la de Josep Maria Bartomeu el 2015.

La seva idea esportiva tindrà com a punt bàsic la pilota: «El primer que cal tenir clar en l'aspecte esportiu és el que vols fer. La pilota sempre ha de ser la protagonista, i comptem amb les persones que posseeixen el coneixement per aconseguir-ho i que s'han format al club. el meu equip tècnic el mantindré durant tot el meu mandat». Finalment, va negar ser el candidat continuïsta de l'actual junta: «Ja em vaig presentar el 2015 amb una proposta diferent a la de Bartomeu», va especificar.