L'Escola Tècnica Girona engega una nova Copa de Promoció

L'escola gironina posa en marxa una nova copa de promoció per a joves talents de la mà de Yamaha Oficial i la Federació Catalana de Motociclisme. La nova Yamaha R125 Cup apareix com a continuació de la primera copa de promoció que té l'escuderia gironina; la Ohvale Cup per a pilots a partir de 7 anys i de la Copa ETG - POLINI (a partir de 6 anys).

La filosofia de les copes - ETG, es basa a garantir igualtat mecànica, apostar pel creixement de la tècnica de pilotatge i proporcionar premis als guanyadors de les Copes de Promoció. El centre de Joan Moncanut treballa en la base del motociclisme català a través dels diferents cursos de l'escola i ho fa en la formació de futurs professionals en els àmbits mecànic i tècnic. Per això, els alumnes tenen una bona plataforma per reforçar les seves classes teòriques i pràctiques, en una situació real de cursa.