Luis Suárez: «A banda del futbolista, també se'n va un ésser humà amb sentiments»

El davanter uruguaià Luis Suárez no va poder ahir aguantar les llàgrimes en el seu comiat del Barcelona, i va apuntar que «a banda d'un jugador, se'n va un ésser humà que té sentiments». Visiblement emocionat i amb la veu trencada des que va començar el seu discurs, l'atacant va assegurar que «sempre» estarà «agraït» al club per «la confiança» que li ha transmès des que el va fitxar l'estiu del 2014.



«D'aquí m'emporto amics», va assegurar abans de reiterar el seu amor pel Barça: «Sigui on sigui, hi haurà un culer més». Les llàgrimes de Suárez es van convertir en un somriure després que a l'Auditori 1899 del Camp Nou, on es va celebrar l'acte del seu adeu, es projectés un vídeo amb els seus millors moments. Va estar acompanyat per la seva dona, Sofia Balbi, els quatre capitans de l'equip -Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué i Sergi Roberto; i també Jordi Alba.





També el va acompanyar el president del Barcelona,, que va destacar «el seu carisma, la seva versió humana i sobretot la seva versió esportiva» i que «ja forma part de la llegenda del Barça». I és que Suárez marxa a l'Atlètic de Madrid com adel conjunt blaugrana () i després d'aixecar tretze títols (1 Lliga de Campions, 1 Mundial de Clubs, 1 Supercopa d'Europa, 4 Lligues, 4 Copes del rei i 2 Supercopes d'Espanya) en sis temporades.«He pogut complir un somni, però mai m'imaginava arribar a aquestes xifres. Aquí he rendit sempre al màxim i no saps quants anys hi pots estar. Me'n vaig més que orgullós i satisfet d'uns anys espectaculars i meravellosos al Barça», va manifestar. També va aprofitar per recordar el seu amic Leo Messi, present a la sala: «Em quedo amb què els meus fills m'han vist jugar amb el millor del món», va subratllar referint-se a l'astre argentí. Tot i que va admetre que encara no ha «paït» haver de deixar l'entitat blaugrana en contra de la seva voluntat, no va voler buscar culpables de la seva sortida. «No li donaré el gust a ningú. Me n'aniré com el gran jugador que vaig ser al Barcelona, pels números i les històries que he fet en aquest club», va insistir.Als 33 anys, assegura que ha triat l'Atlètic perquè creu que encara pot rendir en un equip del màxim nivell. «Em sento capacitat per seguir jugant a Espanya, estic amb moltíssimes ganes i vull demostrar que puc seguir competint, si no al Barça en un altre equip», va afirmar l'uruguaià, que va arrencar els aplaudiments dels presents a l'acte en diverses ocasions en una trobada carregada d'emotivitat. Això sí, malgrat que ara vestirà de blanc-i-vermell va voler deixar ben clar que sempre serà del Barça, tot i que li hauria agradat ser ell qui triés el moment del seu adeu. «Sigui on sigui, hi haurà un culer més», va resumir.