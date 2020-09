Messi s'acomiada de Luis Suárez disparant contra la directiva

El jugador i capità del FC Barcelona Leo Messi s'ha acomiadat del seu excompany i amic Luis Suárez, que jugarà a l'Atlètic de Madrid després que el club blaugrana li notifiqués que no comptaven amb ell, i ha assegurat que no es mereixia l'adéu que l'entitat li ha brindat.



"Et mereixies que t'acomiadin com el que ets: un dels jugadors més importants de la història de club, aconseguint coses importants tant en l'aspecte grupal com individual. I no que et facin fora com ho van fer. Però la veritat és que a aquestes alçades ja no em sorprèn res ", ha escrit Messi a les seves xarxes socials.





Un dard més a lapresidida per. Si Suárez no va voler tirar llenya al foc en el seu acte de comiat , encara que va ser irònic a l'hora d'assenyalar si algú havia de retreure alguna cosa, Messi sí que ha entrat al drap lamentant aquesta mala sortida de l'uruguaià."Ja em venia fent a la idea però avui he entrat al vestuari i m'ha caigut la fitxa de veritat. Que difícil serà no seguir compartint el dia a dia amb tu, tant als terrenys de joc com fora", s'ha sincerat el capità.A més, ha assegurat que trobarà a faltar Suárez i la seva família, una amistat íntima per als Messi. "Us trobarem moltíssim a faltar. Han sigut molts anys, molts mates, dinars, sopars ... Moltes coses que mai s'oblidaran, tots els dies junts. Serà estrany veure't amb una altra samarreta i molt més enfrontar-nos", ha confessat."Et desitjo el millor en aquest nou desafiament. T'estimo molt, us estimo molt. Fins aviat, amic", s'ha acomiadat Messi de Suárez, amb qui s'enfrontarà ara, després de sis temporades com a companys, com a rival.