El motociclisme gironí pot sortir de Montmeló liderant dues categories del Mundial

Un acaba de guanyar la seva primera cursa de l'any posant-se a només 1 punt del líder, Andrea Dovizioso, a Moto GP; i l'altre continua primer a Moto3 amb 2 punts de marge sobre el japonès Ai Ogura. La cita d'aquest cap de setmana al Circuit de Catalunya arriba en un moment especial per al rosinc Maverick Viñales i el gironí Albert Arenas, que, en funció dels resultats, podrien fer que el motociclisme gironí sortís de Montmeló liderant dues categories del Mundial quan només quedaran sis curses més en el calendari.



Diumenge passat, a Misano, Maverick Viñales va aconseguir que la seva Yamaha passés en primera posició per la línia d'arribada en una cursa del Mundial des de la penúltima cursa del certamen del 2019, a Malàisia el 3 de novembre, convertint-se en el sisè guanyador en aquest 2020 on, com deia aquesta setmana Marc Márquez, «sembla que ningú vulgui guanyar el títol». Ho pot semblar, però, realment, per molt que no hi hagi un dominador clar, el títol acabarà caient a les mans d'algú i, un cop rebaixada l'efervescència de Fabio Quartararo en les primeres curses, Viñales s'ha convertit en un clar candidat. De moment, Andrea Dovizioso és líder amb 84 punts, però tant Quartararo com el pilot de Roses estan enganxats, 83 cadascú, i després de la seva espectacular última volta a Miano, el balear Joan Mir ja ha arribat als 80 punts en la quarta posició.



El que guanyi a Montmeló en sortirà com a líder i Viñales vol aprofitar l'empenta de la seva victòria a Misano per aconseguir-ho. «El treball dur a Misano va valer la pena i les sensacions van ser espectaculars; hem gaudit molt d'aquesta sensació de victòria els últims dies i ens fa estar molt emocionats per a la pròxima ronda, i més sent a Montmeló, que és la cursa de casa, i m'encanta córrer aquí», explicava a principi de setmana Viñales en unes declaracions difoses pel seu equip on, un cop més, insistia que la manca de victòries ha tingut més a veure amb circumstàncies de les curses o del rendiment que no pas per dubtes seus: «Sempre he estat aquí, simplement havíem d'intentar de treure el màxim potencial de la moto, sobretot en cursa».





"I was able to close the gap to @PeccoBagnaia but I don't know if I was able to overtake" ??? - @mvkoficial12



Maximising the Yamaha's strong points is what Maverick has worked on and it seems he's made some progress ??#CatalanGP ?? pic.twitter.com/XGiggKngzQ — MotoGP™?? (@MotoGP) September 24, 2020

La il·lusió d'Albert Arenas

Ahir, en una roda de premsa al mateix Circuit de Catalunya, Viñales ja va passar de parlar de les bones sensacions de Misano a parlar de lluitar pel títol: «El Campionat continua estant obert i ho estarà fins a les últimes curses. Intentarem ser intel·ligents, constants, i continuar creixent, que és el que estem fent».«Fins al final no sabem què ofereix aquest Campionat. Tractarem de treure el millor de la nostra moto, que siguem ràpids a una volta llançada i valer-nos de la resta d'avantatges de la nostra moto», va continuar el pilot de Roses en una roda de premsa recollida per Europa Press en la qual es va mostrar esperançat sobre les seves opcions en la cursa de diumenge: «Intentarem fer bon cap de setmana. Ahem d'de la moto, és un dels circuits que més m'agrada de tota la llista».A diferència de Viñales, el pilot nascut a Gironava acumular victòries en l'inici del campionat de Moto3. Tres Grans Premis cap a casa, el darrer a Àustria el passat 16 d'agost, que deixaven el pilot gironí amb 28 punts de marge sobre el llavors segon classificat, l'escocès John McPhee. Ara, Arenas continua líder però amb només 2 punts de marge sobre el japonès Ai Oguri (McPhee és tercer amb 21) en una categoria on les curses són molt igualades. A Misano, Oguri va ser tercer i Arenas quart en un Gran Premi d'Emilia Romagna guanyat per un Fenati que està lluny en la general. Sobre el paper, Arenas o Oguri sortiran líders de Montmeló i el pilot gironí de KTM intentarà no fallar a casa. «Tinc molta il·lusió de córrer com a líder a casa, és una cosa molt emotiva», explica Arenas en unes declaracions difoses pel seu equip, propietat de Jorge Martínez «Aspar».«Em sento fort un altre cop i vaig poder gaudir de la cursa que és el més important, a més arribo en plena forma, continuo aprenent i fent passos endavant com a pilot», assegura Arenas que les curses consecutives a Misano li han servit per «acabar contents amb les sensacions amb la moto».